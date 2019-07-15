В Петербурге машина инкассации и пассажирский автобус не поделили дорогу

Участники группы отмечают в комментариях, что авария произошла на ровном месте. Фото: vk.com/spb_today

Участники группы отмечают в комментариях, что авария произошла на ровном месте. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием автобуса и автомобиля инкассации произошло во Фрунзенском районе города.

В воскресенье вечером, 14 июля на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы во Фрунзенском района Петербурга произошло ДТП, о котором сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«На перекрёстке Славы и Пражской инкассация притерлась с автобусом», — сообщает автор публикации.

Участники группы отмечают в комментариях, что авария произошла на ровном месте, т. к. дорога довольно-таки широкая и свободно разъехаться там можно без каких-либо проблем.

«Что-то мне кажется, автобус круто вправо рванул. И скорее всего будет виновником ДТП. Инкассаторы конечно те ещё ребята, но…», — комментирует пользователь.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что виновник смертельного ДТП в Песочном задержан. Сейчас мужчину задержали по обвинению в нарушении ПДД, которые повлекли смерть человека.