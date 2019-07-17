Эксперт назвал день, когда рубль начнет дешеветь

Пятница, 26 июля, может стать плохим днем для рубля, в этот день курс национальной валюты, скорее всего, пойдет на понижение.

Такой прогноз дал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Он напомнил, что на будущей неделе на курсы валют будут влиять следующие события. Во-первых, выйдет важная статистика, касающаяся американской экономики, в среду станут известны данные о внешнеторговом балансе США, в пятницу — предварительные подсчеты роста ВВП за II квартал.

Кроме того, пятницу отчитаются о полугодовых успехах такие гиганты, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M. Эти сведения позволят судить, насколько текущий курс доллара к другим валютам влияет на продажи этих транснациональных корпораций. Аналитик считает, что вероятна коррекция доллара и, соответственно, витку укрепления рубля, который может достичь отметки 61,9 рубля за доллар.

В России 26 июля пройдет заседание ЦБ по монетарной политике. Эксперт предполагает, что инвесторов, скорее всего, разочаруют его результаты, поэтому пятница, вполне вероятно, станет днем, когда рубль развернется в сторону ослабления. К факторам, которые этому могут способствовать, Рожанковский добавил «бюджетное правило», которое сейчас не налагает ограничений на покупки валюты Минфином.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты назвали ожидаемый курс рубля на лето