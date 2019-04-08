Эксперты назвали ожидаемый курс рубля на лето

Российская валюта сохранит стабильность, если Запад не введет новые санкции.

Курс российского рубля по отношению к доллару составит 64-66 рублей летом 2019 года, а к евро — 72-74 рубля, сообщает “Российская газета” 8 апреля. По мнению экспертов-собеседников “РГ”, стабильность российской валюты во многом зависит от санкций Запада.

Несмотря на санкции, рубль остается достаточно стабильным благодаря ценам на нефть, которые выросли на 40% с декабря. В последние несколько недель рубль начал терять в цене на рынке валют именно из-за угрозы новых санкций со стороны Америки и Великобритании.

Лето — пора отпусков, многие жители Санкт-Петербурга, Москвы и всей России отправятся за границу, поэтому важно иметь представление о ближайшем будущем российских денег. Сегодня доллар стоит 65,3 рубля, евро — 73,4 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о прогнозе Минфина на рост доллара до 2035 года.