Эксперты назвали ожидаемый курс рубля на лето

Рубль остается более-менее стабильным из-за укрепившихся цен на нефть. Фото: pixabay.com
Рубль остается более-менее стабильным из-за укрепившихся цен на нефть. Фото: pixabay.com

Российская валюта сохранит стабильность, если Запад не введет новые санкции.

Курс российского рубля по отношению к доллару составит 64-66 рублей летом 2019 года, а к евро — 72-74 рубля, сообщает “Российская газета” 8 апреля. По мнению экспертов-собеседников “РГ”, стабильность российской валюты во многом зависит от санкций Запада.

Несмотря на санкции, рубль остается достаточно стабильным благодаря ценам на нефть, которые выросли на 40% с декабря. В последние несколько недель рубль начал терять в цене на рынке валют именно из-за угрозы новых санкций со стороны Америки и Великобритании.

Лето — пора отпусков, многие жители Санкт-Петербурга, Москвы и всей России отправятся за границу, поэтому важно иметь представление о ближайшем будущем российских денег. Сегодня доллар стоит 65,3 рубля, евро — 73,4 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о прогнозе Минфина на рост доллара до 2035 года.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
валюта деньги курс валют курс доллара курс рубля лето прогноз рубль финансы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финалиста Кубка Гагарина СКА и ЦСКА определят в решающем 7 матче серии
Эксперты назвали ожидаемый курс рубля на лето
Жителя Нового Девяткино ограбили, пригрозив шампуром
Охотничий сезон в Ленобласти откроют 20 апреля
“Труба-убийца” в Красносельском районе заставила администрацию развернуть ...
Петербург — самый популярный город для отдыха с детьми на майские праздники
Сын погибшей от кипятка женщины отказался от госпитализации
Ветеринары поссорились в соцсети — конфликт решил суд