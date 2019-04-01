Минфин считает, что в 2036-ом доллар будет стоит 75 рублей

Год назад доллар стоил всего 57 рублей. Фото: pixabay.com

Год назад доллар стоил всего 57 рублей. Фото: pixabay.com

Рубль продолжит слабеть по отношению к доллару в долгосрочной перспективе.

Министерство финансов России считает, что рубль ослабнет по отношению к доллару в долгосрочной перспективе, это следует из прогноза соотношения валют до 2036 года, который Минфин опубликовал 1 апреля.

По данным прогноза, в 2021 году доллар будет стоить 64 рубля, а дальше его стоимость будет только расти — и достигнет 72 рублей в 2030-ом, а к 2036 году вырастет до 75,2 рублей.

Как сообщается в тексте документа, Минфин рекомендует ориентироваться именно на такие цифры всем органам государственной власти.

Сегодня 1 апреля доллар стоит 65,4 рубля. За последние 10 дней доллар вырос в цене более чем на рубль. Год назад доллар стоит 57,5 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин подал декларацию о доходах за год.