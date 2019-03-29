Путин подал декларацию за прошедший год

Документы будут опубликованы после проверки. Фото: Pixabay

Документы будут опубликованы после проверки. Фото: Pixabay

Президент России и другие сотрудники администрации Кремля начали подавать декларации о доходах за 2018 года.

Документы будут опубликованы в сроки, предусмотренные соответствующим законом.

Президент России Владимир Путин и главные чиновники Кремля отчитались о доходах, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков отметил, что документы будут опубликованы в установленные сроки.

По действующему законодательству высокопоставленные государственные служащие должные ежегодно предоставлять отчет о своих доходах, о доходах близких родственников в срок до 1 апреля.

Обычно проверка деклараций длится до двух недель, после её завершения документы будут опубликованы.

По документам за прошлый год год Владимир Путин заработал почти 19 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Путин наградил Герелло и Городницкий орденом Дружбы.