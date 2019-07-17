Обчистивший Академию СК в Петербурге вор ушел без штанов

Академия Следственного комитета. Фото: Google Maps
Академия Следственного комитета. Фото: Google Maps

В Петербурге разыскивают неизвестного мужчину. Злоумышленник обчистил Академию Следственного комитета на набережной Мойки. На месте преступления он оставил штаны и куртку.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел между вечером понедельника и утром вторника. Неизвестный по пожарной лестнице влез на пятый этаж Академии. Разбив окно, он проник на кафедру.

Из ящика стола злоумышленник забрал 5 тыс. рублей, 13 медалей и спортивный костюм Adidas 54 размера. Обновку неизвестный, похоже, примерил сразу. На кафедре после его ухода нашли серые штаны и мужскую куртку.

Ущерб оценили в 8 тыс. рублей. Здание Академии находится под охраной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ограбили гендиректора одной из местных компаний. Неизвестный открыто похитил из его машины сумку с деньгами и документами. С места преступления он скрылся на Hyundai Solaris.

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Обчистивший Академию СК в Петербурге вор ушел без штанов
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