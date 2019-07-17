В Ульяновке по поддельным документам присвоили три участка на 1,5 миллиона

В городском поселении Ульяновка Тосненского района Ленобласти вскрыли факт незаконного приобретения земли. Участки были присвоены по поддельным документам.

Как сообщает прокуратура Ленобласти, в 2017 году в Ульянке зарегистрировали права собственности на три земельных участка общей кадастровой стоимостью более 1,5 млн рублей.

Процедуры, как оказалось, проводились на основании фальшивых постановлений местной администрации. В администрации подтвердили, что постановления выданы не были, а участки в собственность третьих лиц не предоставлялись.

В Ленобласти по факту произошедшего проводится предварительное следствие. Возбуждены три уголовных дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти от права собственности на землю отказались 111 человек. Причиной этого стало нежелание платить налоги.