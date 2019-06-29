От права собственности на землю отказались более 100 жителей Ленобласти

На 27 июня 2019 года было зафиксировано 111 отказов от права собственности. Фото: pixabay.com

На 27 июня 2019 года было зафиксировано 111 отказов от права собственности. Фото: pixabay.com

На 27 июня 2019 года было зафиксировано 111 отказов от права собственности Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Действующее законодательство гласит, что собственник земельного участка может пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, в свою очередь он обязуется уплачивать налог на землю каждый год. Но на деле не каждый хочет уплачивать данный налог, поэтому многие решают отказаться от права собственности.

Чтобы отказаться от права собственности на земельный участок, собственник должен подать заявление об отказе в орган регистрации прав. К заявлению об отказе следует приложить документ, подтверждающий право на землю. Но, если право собственности уже было зарегистрировано в ЕГРН, то такой документ не потребуется, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Ленобласти. Право на собственность прекращается с даты госрегистрации прекращения указанного права.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что следствие по делу о крупном взяточничестве экс-директора регионального филиала кадастровой палаты Росреестра и его заместителя завершено.