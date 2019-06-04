Следствие по делу о крупном взяточничестве экс-директора регионального филиала кадастровой палаты Росреестра и его заместителя завершено

Их обвиняют в том, что они брали взятки около трех лет в виде недвижимости, а также оплаты своих отпусков за границей.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей регионального филиала кадастровой палаты Росреестра по обвинению во взяточничестве.

Следователи предполагают, что бывший директор филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Ленинградской области и его заместитель с 2014 по 2017 годы брали крупные взятки за свою работу.

Они неоднократно получали от местных жителей плату в виде недвижимого имущества, которое оформляли на подставных лиц или на своих родственников. Предприниматели же должны были оплачивать для них и членов их семей расходы, связанные с поездками за границу.

В рамках уголовного дело были изъяты суммы в размере 75 млн рублей, наложен арест не только на имущество самих обвиняемых, но и на большое количество объектов недвижимости, которое они оформляли на своих родственников.

Уголовного дело направлено в суд.

Однако продолжается расследование еще одного дела с участием должностных лиц Росреестра Ленобласти, занимающих ранее высокие посты. В деле фигурирует хищение более 30 земельных участков. В настоящее время расследование находится на завершающей стадии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов в размере более 21 млн рублей.