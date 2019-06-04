Суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов в размере более 21 млн. рублей

Дело передано в суд. Фото: Рixabay
Дело передано в суд. Фото: Рixabay

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Управление энергосетевыми проектами», неправомерно и умышленно предъявил к вычету налог на добавленную стоимость по счетам в размере более 21 млн. рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура выписала предпринимателю штраф за незаконные 18 тысяч литров пива.

В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили, что в нежилом помещении на улице Софийской, предприниматель осуществлял деятельность без сопроводительных документов, а также нарушал порядок учета объема производства, оборота и использования алкогольной продукции.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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