Прокуратура выписала предпринимателю штраф за незаконные 18 тысяч литров пива

Алкоголь - есть, лицензии - нет. Фото: Прокуратура СПб

Алкоголь - есть, лицензии - нет. Фото: Прокуратура СПб

Прокуратура Петербурга возбудило дело об административном нарушении по факту нарушения требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили, что в нежилом помещении на улице Софийской, предприниматель осуществлял деятельность без сопроводительных документов, а также нарушал порядок учета объема производства, оборота и использования алкогольной продукции.

Было изъято более 18,5 тысяч литров пива (86 видов).

Материалы дела направлены в Арбитражный суд для рассмотрения по существу.

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