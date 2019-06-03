К УК бедствующего дома на Дунайском пришла прокуратура

Компании грозит штраф до 300 тысяч. Фото: Яндекс.Карты
Компании грозит штраф до 300 тысяч. Фото: Яндекс.Карты

В здании ЖК Триумф-парк затопило подвал, не работал лифт, штукатурка разрушалась

Прокуратура осталась недовольна тем как управляющая компания вела дела в доме на Дунайском проспекте, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 3 июня. Жители жаловались на поломанный лифт и затопленный подвал — но никто не реагировал.

Сотрудники навестили дом в Московском районе Петербурга после сообщений о ситуации в доме в СМИ. Домом ЖК Триум-парк занималась УК “Сити Сервис”. Проверка показала, что краска в подъездах слезла, а штукатурка разрушается. Трубопроводы с горячей водой не были изолированы, подвал затопило водой, подземный паркинг протекал, а в одном из подъездов не работал лифт.

От главы УК потребовали исправить все нарушения. Компании грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что лжеэлектрик избил пенсионера тростью.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
дунайский проспект московский район прокуратура управляющая компания
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