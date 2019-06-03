Лжеэлектрик после отказа отплачивать его услуги избил пенсионера тростью и похитил деньги

Инцидент произошёл в Кировском районе Ленинградкой области.

О происшествии пожилой мужчина 87 лет сообщил сотрудникам полиции 2 июня около 09:00. Мужчина рассказал полиции, что в этот же день неизвестный злоумышленник под видом оказания услуг по замене электропроводки проник в его дом на Международном проспекте в городе Отрадное, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионер отказался оплачивать якобы оказанные услуги и тогда злоумышленники избил заявителя палкой, которую пенсионер использует при ходьбе. После избиения лжеэлектрик похитил 70 тысяч, хранившихся в шкатулке и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника.

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