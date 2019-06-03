В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист

По предварительной версии, мотоциклист влетел в стоящий на светофоре автомобиль Mercedes Benz.

О дорожно-транспортной аварии с летальным исходом сообщили сотрудники отдела пропаганды УГИБДД. ДТП произошло около 06:55 на Искровском проспекте возле дома 20 в Невском районе Петербурга.

Мотоциклист на Honda совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Mercedes Benz Vito. В результате столкновения мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью, а пассажир, который также был на мотоцикле, тяжелые травмы.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД, по факту ДТП проводится проверка. Личности пострадавших устанавливаются.

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