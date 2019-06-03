В Волховском районе 84-летний пенсионер вылетел в кювет на байке

Мужчина получил травмы средней степени тяжести.

Дорожно-транспортная авария произошла в первый день лета около 14:50 в деревне в деревне Усть-Рыбежно Волховского района. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Пожилой мужчина 84 лет ехал на мотоцикле и в результате аварии вылетел в кювет.

На место ДТП прибыли сотрудник скорой помощи. Врачи зафиксировали у пожилого байкера переломом четырех ребер и ключицы слева. Состоянии потерпевшего врачи оценили как средне степени тяжести. Как произошло ДТП и по какой причине мужчина оказался в кювете, пока не сообщается.

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