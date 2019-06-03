На трассе “Кола” в ДТП с тремя автомобилями скончался водитель Renault Logan

Дорожная авария произошла на 189 километре федеральной трассы “Кола”. Фото: https://vk.com/dorinspb
Дорожная авария произошла на 189 километре федеральной трассы “Кола”. Фото: https://vk.com/dorinspb

Дорожно-транспортная авария произошла накануне днем.

Дорожная авария произошла на 189 километре федеральной трассы “Кола” около 11:40. По информации ОБ ДПС №2 ГИБДД, водитель автомобиля Haval не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате чего машина столкнулась с автомобилем Toyota Rav 4 и Renault Logan.

Фото: https://vk.com/dorinspb

После столкновения автомобиль Toyota Rav 4 вылет в кювет с проезжей части. В результате ДТП водитель Haval и пассажир Renault Logan получили травмы средней степени тяжести. Водитель Renault Logan скончался на месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Приморском шоссе из-за пьяного водителя в ДТП погибла кошка и пострадал пассажир.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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