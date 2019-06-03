На Приморском шоссе из-за пьяного водителя в ДТП погибла кошка и пострадал пассажир

Дорожно-транспортная авария произошла на Приморском шоссе возле дома 47. Фото: Telegram “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”
Дорожно-транспортная авария произошла на Приморском шоссе возле дома 47. Фото: Telegram “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Водитель в состоянии алкогольного опьянении был уже ранее лишен прав за езду в пьяном виде.

Как сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из-за действия водителя на Hyundai Solaris пострадал пассажир-женщина 1968 года рождения и погибла кошка, которая была в момент дорожной аварии в салоне.

Дорожно-транспортная авария произошла на Приморском шоссе возле дома 47. Автомобиль перевернулся. Также поступила информация, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

“Водитель был уже лишен права управления за пьянку. Сейчас снова в САО, около 0,805 мг/л”, пишут в Telegram “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”.

Водитель также 1968 года рождения. Получил ли водитель транспортного средства травмы пока не сообщается.

Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном селе иностранный Cadillac вылетел с проезжей части в дерево.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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