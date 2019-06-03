В Красном селе иностранный Cadillac вылетел с проезжей части в дерево

О пострадавших пока информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших пока информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

На разбитой машине были автомобильные номера Республики Беларусь.

Об инциденте в Красносельском районе Петербурге стало известно благодаря информации, размещенной очевидцами в социальной сети “ВКонтакте”. Свидетели дорожно-транспортной аварии сообщали около 03:10, что Cadillac с иностранными номерами разбился о дерево у арки Победы.

По словам очевидцев, автомобиль получил сильные повреждения. Судя по размещенными фотографиям в социальной сети, водитель вылетел с проезжей части, двигаясь по левой крайне полосе и резался в дерево возле пешеходного перехода.

“В Красном селе, Кадиллак на белорусских номерах размотало об дерево у арки Победы. Очень жёстко…”, — пишут в соцсети очевидцы.

О пострадавших пока информации нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно о пострадавшем в ДТП на Оптиков.