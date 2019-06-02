Стало известно о пострадавшем в ДТП на Оптиков

Оказывается, повреждения получили не только автомобили.

Инцидент случился вечером 2 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографиями и видеозаписями в социальной сети «Вконтакте». Они уверяли, что два автомобиля после столкновения оказались на газоне – одна машина в результате загорелась.

Сейчас появились подробности от УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Известно, что за рулем «Реналт» сидел 21-летний молодой человек, который в аварии получил травмы средней тяжести. Именно его автомобиль задымился.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что квадроцикл насмерть задавил водителя в Киришском районе. Участником ДТП стал квадроцикл, которым управлял 50-летний мужчина. Когда транспортное средство перевернулось, оно навалилось на водителя и придавило его. В результате он получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчина умер на месте происшествия.