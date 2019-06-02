Квадроцикл насмерть задавил водителя в Киришском районе

Транспортное средство перевернулось по неизвестной причине.

Инцидент случился сегодня вечером, 2 июня. Обо всем рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что авария произошла на 76 километре трассы Зуево-Новая Ладога. Участником ДТП стал квадроцикл, которым управлял 50-летний мужчина. Когда транспортное средство перевернулось, оно навалилось на водителя и придавило его. В результате он получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчина умер на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что на квадроцикле не было номеров. Сейчас они выясняют, имел ли право мужчина управлять транспортным средством.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о состоянии пострадавших в аварии на Петроградке. По словам Митяниной, восьмилетнего ребёнка отпустили домой. Ещё двое мужчин в возрасте 40 и 60 лет находятся в Александровской и Покровской больницах.