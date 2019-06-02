Стало известно о состоянии пострадавших в аварии на Петроградке

ДТП на Петроградке. Фото: vk.com/spb_today
ДТП на Петроградке. Фото: vk.com/spb_today

Стало известно о состоянии пешеходов, попавших под колёса иномарки на съезде с Троицкого моста в Петербурге вечером 1 июня. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По словам Митяниной, восьмилетнего ребёнка отпустили домой. Ещё двое мужчин в возрасте 40 и 60 лет находятся в Александровской и Покровской больницах.

Видео: vk.com/spb_today

Напомним, что вечером 1 июня на Петроградской стороне иномарка Renault Logan, которой управлял22-летний мужчина, врезалась в толпу пешеходов. При этом машина вылетела на тротуар и сбила столб.

Водитель автомобиля задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, водителя Audi госпитализировали после ДТП на Витебском проспекте. Иномарка на большой скорости врезалась в поливальную машина. Водитель госпитализирован.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Стало известно о состоянии пострадавших в аварии на Петроградке
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