Водителя Audi госпитализировали после ДТП на Витебском проспекте

ДТП на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today
ДТП на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Иномарка на большой скорости врезалась в поливальную машина. Водитель госпитализирован.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, спасателям пришлось «вырезать» водителя из машины марки «Ауди», так как в результате аварии иномарку сильно смяло. Водителя увезли сотрудники скорой помощи.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на Витебском проспекте у дома № 157. Пострадавший 31-летний мужчина, находился за рулем иномарки один.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Непокоренных «Мерседес» на переходе сбил 20-летнего парня. По факту произошедшего проводится проверка. Экстренные службы уже прибыли на место для оказания помощи.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
авария витебский проспект дтп
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