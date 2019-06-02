На Непокоренных «Мерседес» на переходе сбил 20-летнего парня

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
По факту ДТП проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Согласно предварительной информации, в воскресенье, 2 июня, около 8:45 часов утра на пересечении проспектов Непокоренных и Меньшиковского произошло ДТП.

На перекрестке в Калининском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие. Мужчина в возрасте 29 лет, находясь за рулем автомобиля марки «Мерседес Спринтер», совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшим оказался 20-летний молодой человек, который в результате аварии получил тяжелые травмы.

По факту произошедшего проводится проверка. Экстренные службы уже прибыли на место для оказания помощи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Мурманском шоссе мужчина открыто похитил серьги с бриллиантами.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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