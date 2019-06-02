На Мурманском шоссе мужчина открыто похитил серьги с бриллиантами

Мужчина попросил продавца показать ему ювелирное изделие с бриллиантами поближе и открыто похитил их.

В субботу, 1 июня, в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестный злоумышленник зашел в ювелирный магазин, который находится на Мурманском шоссе. Затем он попросил 24-летнего продавца показать ему серьги с бриллиантами, после чего совершил открытое хищение, затем злоумышленник скрылся с места проишествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на поиск и задержание преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе оперативно раскрыто хищение телефона.