На Мурманском шоссе мужчина открыто похитил серьги с бриллиантами

Ущерб не назван. Фото: Pixabay
Ущерб не назван. Фото: Pixabay

Мужчина попросил продавца показать ему ювелирное изделие с бриллиантами поближе и открыто похитил их.

В субботу, 1 июня, в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестный злоумышленник зашел в ювелирный магазин, который находится на Мурманском шоссе. Затем он попросил 24-летнего продавца показать ему серьги с бриллиантами, после чего совершил открытое хищение, затем злоумышленник скрылся с места проишествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на поиск и задержание преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе оперативно раскрыто хищение телефона.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Всеволожский район грабеж ювелирные изделия
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