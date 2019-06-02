В Выборгском районе оперативно раскрыто хищение телефона

В субботу, 1 июня, в отделение полиции Выборгского района обратилась 48-летняя женщина с информацией о пропаже телефона.

Она рассказала сотрудникам полиции о том, что 1 июня около 19:15 часов вечера около одной из парадных дома 7 по улице Сикейроса в Санкт-Петербурге неизвестный преступник вырвал у нее из рук мобильный телефон и скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вскоре был задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 41-летний мужчина. Задержанный был изобличен в содеянном. Он рассказал полицейским, что похищенный телефон продал в скупку.

В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве и возбуждено уголовное дело о грабеже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе неизвестные распивали алкоголь в кафе и похитили 1,5 млн рублей.