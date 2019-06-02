В Выборгском районе неизвестные распивали алкоголь в кафе и похитили 1,5 млн рублей

В субботу, 1 июня, в отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась 46-летняя женища с информацией о пропаже крупной суммы денежных средств.

Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что распивала ночью алкоголь в компании двух мужчин в кафе на Светллановской площади. Однако в какой-то момент деньги кончились и она отправилась домой в дом 4 по улице Нежинской, взяла там 1,5 миллиона рублей наличными. После этого женщина вернулась в кафе и продолжила выпивать, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 5 часов утра один из мужчин вытащил из кармана пострадавшей денежные средства, затем злоумышленники скрылись с места преступления. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по «горячим» следам раскрыт грабеж телевизора у пенсионерки.