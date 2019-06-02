По «горячим» следам раскрыт грабеж телевизора у пенсионерки

В субботу, 1 июня, в отделение полиции Лужского района обратилась 69-летняя женщина с информацией о том, что к ней в квартиру проникли двое неизвестных.

По информации пострадавшей, около 4 часов утра в дверь квартиры дома 3 по улице Балтийской города Луги постучали неизвестные пенсионерке мужчина и женщина.

Они требовали предоставить им деньги на алкоголь, однако заявительница отказала злоумышленникам. После этого они забрали её телевизор и скрылись, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Сотрудники полиции оперативно установили личности предполагаемых преступников и задержали их. 30-летняя женщина получила подписку о невыезде, а 37-летний мужчина задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся.