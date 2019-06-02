В Ленобласти неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся

Согласно предварительным данным, в ночь на воскресенье, 2 июня, около 1:26 часов ночи на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи произошла авария.
Неизвестный злоумышленник на неустановленном транспортном средстве у дома 2 по улице Ижорская в деревне Вистино в Кингисеппском районе Ленинградской области совершил наезд на пешехода, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал 33-летний мужчина. От травм, полученных при наезде автомобиля, мужчина скончался на место происшествия.
По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Транспортное средство и водитель объявлены в розыск.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тихвинском районе подросток без водительских прав наехал на мотоцикле на девочку.