В Ленобласти неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся

Водитель и ТС объявлены в розыск. Фото: Pixabay

Водитель и ТС объявлены в розыск. Фото: Pixabay

Согласно предварительным данным, в ночь на воскресенье, 2 июня, около 1:26 часов ночи на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи произошла авария.

Неизвестный злоумышленник на неустановленном транспортном средстве у дома 2 по улице Ижорская в деревне Вистино в Кингисеппском районе Ленинградской области совершил наезд на пешехода, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал 33-летний мужчина. От травм, полученных при наезде автомобиля, мужчина скончался на место происшествия.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Транспортное средство и водитель объявлены в розыск.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Тихвинском районе подросток без водительских прав наехал на мотоцикле на девочку.