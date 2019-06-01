Под Тихвином подросток без водительских прав наехал на мотоцикле на девочку

Сам водитель тоже пострадал. Фото: pixabay
Сам водитель тоже пострадал. Фото: pixabay

В Тихвинском районе девочка-пешеход получила травмы средней тяжести из-за наезда на нее подростка без прав.

Инцидент произошел в субботу, 1 июня в Тихвинском районе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Известно, что малолетний водитель мототранспортного средства совершил наезд на 14-летнюю девочку.

В пресс-службе ГИБДД сообщают, что по некоторым данным, дед 16-летго парня дал ему прокатиться на своем мотоцикле. Подросток при этом не имел водительского удостоверения, зато был в каске. Осуществляя движение на байке под Тихвином, молодой человек случайно наехал на девочку-прохожую. Водитель и сам пострадал. И у него, и у девочки-жертвы травмы средней тяжести. Оба участника ДТП сейчас доставлены в больницу.

Деда «привлекли» за то, что дал ТС лицу, не имеющему прав. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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