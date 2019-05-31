У Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны

Боеприпасы. Фото: pixabay
Боеприпасы. Фото: pixabay

Неподалеку от входа в выставочный комплекс «Экспофорум» обнаружили снаряд артиллерии. Специалисты вывезли его в отдаленную местность для уничтожения.

Инцидент произошел в Пушкинском районе в пятницу, 31 мая. Около 10 утра у одного из входов в центра «Экспофорум» нашли взрывное устройство.

Сообщается, что 152-милимметровый артиллерийский снаряд находился прямо у контрольно-пропускного пункта выставочный центр. По предварительной информации данный боеприпас относится к эпохе Великой Отечественной войны.

О находке тут же сообщили в правоохранительные органы. В 11:40 сотрудниками ОМОНа артиллерийский боеприпас был вывезен на отдаленную территорию для полной утилизации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пушкине подорвали три боеприпаса времен ВОВ. Они не подлежали транспортировке, поэтому было принято решение уничтожить их прямо на месте.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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У Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны
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