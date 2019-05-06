В Пушкине подорвали три боеприпаса времен ВОВ

Их было опасно куда-либо везти.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. О находке сообщили местные жители, которые обнаружили предметы похожие на боеприпасы во время уборки. По предварительным данным, они лежали несколько десятков лет прямо у Соболевской дороги в городе Пушкине – сейчас эта территория принадлежит Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые подтвердили догадки – обнаруженные предметы оказались боеприпасами времен ВОВ. Среди них оказалось две гранаты и патрон.

Сотрудники правоохранительных органов поняли, что они не подлежат транспортировке, поэтому приняли решение уничтожить их прямо на месте, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли три боеприпаса времен ВОВ.