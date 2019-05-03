В Петербурге нашли три боеприпаса времен ВОВ

Их уже вывезли на полигон для утилизации.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Два снаряда обнаружили еще в четверг в Пушкинском районе в поселке Александровская. Не уточняется, кто именно их нашел, но уже сейчас они не угрожают безопасности местных жителей – боеприпасы ликвидировали силами ЗВО этим вечером, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Второго мая на территории Колпино недалеко от Вознесенского шоссе также обнаружили артиллерийский снаряд. К счастью, он никому не навредил и тоже был вовремя утилизирован специалистами сегодня.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге довольно часто находят боеприпасы времен ВОВ, о которых стоит сообщить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на пепелище после пожара в Красногвардейском районе найдены 4 боеприпаса. Они оказались пустыми, поэтому не представляли из себя никакой опасности. Тем не менее, сотрудники Росгвардии вывезли их за пределы города и уничтожили.