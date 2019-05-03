На пепелище после пожара в Красногвардейском районе найдены 4 боеприпаса

Находки были вывезены для ликвидации. Фото: ГУ Росгвардии

Находки были вывезены для ликвидации. Фото: ГУ Росгвардии

В четверг, 2 мая, около 23:10 начался пожар в одном из корпусов дома 88 по Шоссе Революции в Санкт-Петербурге.

После ликвидации возгорания сотрудники пожарного подразделения главного управления МЧС России в ходе проведения осмотра обнаружили предметы, напоминающие снаряды. На место находки былы вызваны специалисты ОМОН.

Дежурная группа ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативно прибыла не место вызова. На третьем этаже были обнаружены 4 пустых корпуса мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы не представляли опасности, так как были пустые, то есть не имели разрывного заряда. Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпасы, чтобы уничтожить их.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что первого мая в Санкт-Петербурге нашли снаряд времен войны — четвертый за 2 дня.