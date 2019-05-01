В Петербурге нашли снаряд времен войны — четвертый за 2 дня

Вчера в Пушкинском районе землекопы нашли три снаряда по 45 мм. Фото: архивное фото МЧС

Вчера в Пушкинском районе землекопы нашли три снаряда по 45 мм. Фото: архивное фото МЧС

Гаубицы М-10 калибра 152 мм использовали как немцы, так и СССР.

Спасатели МЧС Санкт-Петербурга сообщили, что в Выборгском районе выкопали боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили утром 1 мая.

У дома №503 на Выборгском шоссе Петербурга проводили земляные работы — и достали из земли артиллерийский снаряд калибром 152 мм или шесть дюймов.

Теоретически снаряд может быть как советским, так и немецким — в ГУ МЧС Санкт-Петербурга не распространяются о деталях, но шестидюймовые снаряды использовали для гаубиц М-10, которые стояли на вооружении, как СССР, так и Германии и Финляндии, и пушек БР-2.

Вчера в Пушкинском районе Петербурга землекопы нашли три снаряда 45 мм, сообщили в МЧС Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о “живой открытке” на Площади Победы Санкт-Петербурга.