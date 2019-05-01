На площади Победы создали «живую открытку»

Сегодня, 1 мая, активисты движения «Петербург — город перемен!» провели акцию у монумента Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Около 800 человек приняли участие в создании «живой открытки» с надписью: «Спасибо за победы».

По окончанию мероприятия жителями города возложили цветы к монументу защитникам Ленинграда.

Напомним, что с 07:00 до окончания шествия проход пешеходов по Невскому и Лиговскому проспектам будет ограничен. Он будет осуществляться с проведением осмотровых мероприятий. С 07:00 до 14:00 часов будет прекращено движение транспорта по Невскому проспекту – от площади Восстания до Дворцовой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что около 57 тысяч человек примут участие в шествии на Невском проспекте. Первая колонна в Петербурге начнет свое шествие в 11:00, но участники начнут собираться в 10:00 около домов №73-78 по Невскому проспекту. Еще одна колонна будет строиться на площади Восстания, а еще одна — вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова.