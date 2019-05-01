Около 57 тысяч человек примут участие в шествии на Невском проспекте

Праздничная колонная в Петербурге начнет свое шествие в 11:00. Фото: https://www.ridus.ru

Праздничная колонная в Петербурге начнет свое шествие в 11:00. Фото: https://www.ridus.ru

Такое количество участков ждут сегодня на День труда в Петербурге.

Праздничная колонная в Петербурге начнет свое шествие в 11:00, но участники начнут собираться в 10:00 около домов №73-78 по Невскому проспекту. Еще одна колонна будет строиться на площади Восстания, а еще одна — вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова.

В шествии примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, петербургские парламентарии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие улицы перекроют 1 мая.