Около 57 тысяч человек примут участие в шествии на Невском проспекте

Праздничная колонная в Петербурге начнет свое шествие в 11:00. Фото: https://www.ridus.ru
Праздничная колонная в Петербурге начнет свое шествие в 11:00. Фото: https://www.ridus.ru

Такое количество участков ждут сегодня на День труда в Петербурге.

Праздничная колонная в Петербурге начнет свое шествие в 11:00, но участники начнут собираться в 10:00 около домов №73-78 по Невскому проспекту. Еще одна колонна будет строиться на площади Восстания, а еще одна — вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова.

В шествии примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, петербургские парламентарии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие улицы перекроют 1 мая.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
1 мая невский пропект шествие
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