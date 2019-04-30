1 мая в Петербурге: как будет ходить транспорт и какие улицы перекроют

Уже завтра, 1 мая, в Петербурге стартуют долгие выходные. Начнутся они с традиционного первомайского шествия в честь Праздника Весны и Труда. В связи с этим центр города будет перекрыт для транспорта, а некоторые станции метро закрыты на вход.

Ожидается, что в шествии примет участие 57 тыс. человек. Три колонны выстроятся в одну большую на площади Восстания и проследуют по Невскому проспекту до Дворцовой площади. В связи с этим утром и днем движение по центру Петербурга будет перекрыто.

Пешеходы

С 07:00 до окончания шествия проход пешеходов по Невскому и Лиговскому проспектам будет ограничен. Он будет осуществляться с проведением осмотровых мероприятий. Это дополнительная мера безопасности от комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Транспорт

По данным КРТИ, с 07:00 до 14:00 часов будет прекращено движение транспорта по Невскому проспекту – от площади Восстания до Дворцовой. В это же время нельзя будет проехать по Лиговскому проспекту – от улицы Некрасова до площади Восстания.

Метро

С 8:00 до 13:00 часов дня на вход будет закрыта станция метро «Невский проспект-1» — с закрытием выхода на Думскую улицу. Также будет закрыта на вход «Площадь Восстания-1». Кроме того, будет закрыт на выход канал Грибоедова. Зато все станции метро будут работать в ночь с 1 на 2 мая, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Трамваи и троллейбусы

С 07:00 до 14:00 закрывается троллейбусное шествие по Невскому проспекту – от площади Восстания до улицы Марата, сообщили в ГУП «Горэлектротранс». С 10:00 и также до 14:00 троллейбусы не будут ходить по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой, по Исаакиевской площади, по Литейному проспекту, по улице Комсомола и площади Ленина. Что касается трамваев, они не будут ходить с 10:00 до 14:00 по Невскому проспекту — от площади Восстания до Дворцовой, по улице Комсомола и площади Ленина.

Трамваи и троллейбусы 1 мая пустят в обход центра Петербурга — как именно они пойдут, можно посмотреть здесь.

Прокат велосипедов

1 мая в Петербурге открывается городской велопрокат – он будет работать круглосуточно. Планируется запустить 10-12 станций, где можно будет за деньги на время взять велосипед.

Мосты

Мосты будут работать в обычном режиме за исключением, конечно, тех, что попадают в зону закрытия движения — например, на Невском проспекте. В ночь с 1 на 2 мая мосты разводится не будут, согласно СПб ГБУ «Мостотрест», так что добраться домой после насыщенной праздничной программы даже ночью получится без проблем.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что делать в Петербурге в выходные с 1 по 5 мая.