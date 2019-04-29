Остался в городе: что делать 1-5 мая в Петербурге

Майские праздники в этом году выдались длинными. С 1 по 5 мая – это лишь первая часть выходных. Петербург на эти дни приготовил много сюрпризов, помимо традиционного первомайского шествия.

Первое мая — своё найдется для каждого

Звезда этого дня – безусловно Первомайская демонстрация в честь Праздника Весны и Труда. Её целый год ждут профсоюзы, партии да и просто активные граждане. Колонна соберется в 10 утра на Невском проспекте и двинется в сторону Дворцовой площади. В это же время в городе пройдет Первомайский марафон – в нем могут участвовать и взрослые, и дети.

В 13 часов на улице Казанской,7 начнется «Ленинград Фест». Музыка и танцы советских времен, старые мультфильмы, ретро базар – вот что ждет гостей этого мероприятия. Фестиваль будет идти до самой ночи. А в парке 300-летия Петербурга – разобьют интерактивный военный лагерь.

Куда сходить 2-5 мая: от мотоциклов до кино

В остальные дни будет не менее интересно. В субботу, 4 мая, тишину города нарушат сотни байкеров, которые промчат по центральным улицам Северной столицы. В колонне проедут совершенно разные мотоциклы, а самые смелые водители покажут трюки. Обещается и музыкальный фестиваль – всем этим ознаменуется открытие мотосезона. Мероприятие начнется на Дворцовой площади в 12 часов.

С 3 по 5 мая в Юсуповском саду пройдет фестиваль водных фонариков. В парке будет звучать живая музыка в исполнении симфонического оркестра. Можно будет запустить фонарики, посмотреть на лазерное и пиротехническое шоу.

С 4 по 5 мая петербуржцев и гостей города ждет фестиваль ледоколов. Событие будет проходить на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. Помимо парада ледоколов, гости смогут подняться на арктические суда. На берегу будет не менее насыщенная программа – концерты, кинопоказы, лекции, световое шоу.

И, конечно, не стоит забывать, что в майские праздники в Петербурге работают сотни выставок – одна из самых ожидаемых «Айвазовский. Ожившие полотна» откроется первого мая – и музеев. Не одна премьера ждет петербуржцев и гостей города в кино и театре.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники