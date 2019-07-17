В музей-заповедник Выборга можно попасть бесплатно

Музей напомнил, что сегодня 17 июля - третья среда месяца, а это значит, что общий билет "Музей" можно получить совершенно бесплатно. Фото: vk.com/vyborgmuseum

Музей напомнил, что сегодня 17 июля - третья среда месяца, а это значит, что общий билет "Музей" можно получить совершенно бесплатно. Фото: vk.com/vyborgmuseum

Общий билет в Выборгский музей-заповедник можно получить бесплатно.

Выборгский музей-заповедник сообщил в своей одноименной группе «ВКонтакте» об этой возможности. Музей напомнил, что сегодня 17 июля — третья среда месяца, а это значит, что общий билет «Музей» можно получить совершенно бесплатно.

Также в 13:00 посетители музея смогут также бесплатно подняться на смотровую площадку башни Святого Олафа, прослушать экскурсию и сделать хорошие фотографии. Но стоит отметить, что количество мест в группе ограничено.

Выборгский музей обращает внимание на то, что также бесплатно можно будет попасть в музей 21 августа, 18 сентября, 16 октября, 20 ноября и 18 декабря.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Выборг обзаведется новой зоной отдыха. Зона отдыха для жителей и гостей города появится на Резервной улице Выборга в ближайшее время. На данный момент территории, которую собираются обустраивать, находятся гаражи-нелегалы, которые будут снесены.