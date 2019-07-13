Выборг обзаведется новой зоной отдыха

Выборг. Фото: vk.com/vyborg_news/Павел Поляков
Выборг. Фото: vk.com/vyborg_news/Павел Поляков

Зона отдыха для жителей и гостей города появится на Резервной улице Выборга в ближайшее время. На данный момент территории, которую собираются обустраивать, находятся гаражи-нелегалы, которые будут снесены.

На месте незаконных гаражей на Резервной улице в скором времени появится новая зона отдыха. На встрече с местными жителями правительство города сообщило о том, что гаражи будут снесены, т. к. располагаются на этом месте без документов.

Депутат Выборга Анатолий Смольянинов добавил, что новая зона отдыха, которую очень хотят местные жители, будет находиться в красивом озелененном месте неподалеку от бухты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборге пройдет ежегодный рыцарский турнир. На главном дворе замка соберутся рыцари и прекрасные дамы, менестрели, бродячие артисты, купцы, ремесленники и даже палач, рассказывают в пресс-службе замка. Рыцари из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти поборются за платок прекрасной дамы.

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