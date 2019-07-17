В Ленобласти внедряют суперсервис для родителей

В случае рождения ребенка, базовый пакет документов на него будет формироваться автоматически. Фото: pixabay

В случае рождения ребенка, базовый пакет документов на него будет формироваться автоматически. Фото: pixabay

Жители Ленобласти при рождении ребенка смогут получать необходимые услуги в проактивном режиме. Суперсервис предполагает предоставление комплексных услуг с минимальным количеством личного обращения в органы власти или МФЦ.

На текущий день ленинградцы вынуждены обращаться за госуслугами каждый раз, когда они им необходимы. Суперсервис даст возможность предоставлять гражданину услуги в электронном виде автоматически. В случае рождения ребенка, базовый пакет документов на него будет формироваться автоматически — свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис и оформление пособий.

Запуск суперсервиса планируется в 2021 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге родители отдали 200 тысяч рублей за «бесплатные» секции. В школе №546, которая находится в Красносельском районе Санкт-Петербурга, родители двух ребят заплатили 200 тысяч рублей за посещение бюджетных секции.