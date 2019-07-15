В Петербурге родители отдали 200 тысяч рублей за «бесплатные» секции

В школе №546, которая находится в Красносельском районе Санкт-Петербурга, родители двух ребят заплатили 200 тысяч рублей за посещение бюджетных секции.

Ребята занимались в бесплатных секциях по водному поло и спортивному плаванию, однако сотрудники школы брали за это у родителей деньги, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на данный момент не установлено кто именно брал деньги за оплату секций. Родители вносили денежные средства за обучение и за участие их детей в соревнованиях и сборах.

Прокуратура направила материалы дела в следственный орган для того, чтобы добиться возбуждения уголовного дела. Прокуратура усмотрела в действиях сотрудников общеобразовательного учреждения следы преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учитель и ветеринар отправятся в колонию за производство наркотиков.