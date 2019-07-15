Учитель и ветеринар отправятся в колонию за производство наркотиков

Суд вынес приговор по делу учителя физики Дианы Грибовской и ветеринара Дмитрия Каравайчика. Их обвиняют в создании нарколаборатории и торговле наркотиков.

Каравайчика приговорили к 17 годам в исправительной колонии строгого режима. Грибовскую ждут 16 лет в колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Один из слушателей перед оглашением приговора заявил, что дело полностью сфабриковано.

«Суд уничтожает питерскую интеллигенцию», — сказал он.

Согласно материалам дела, обвиняемые организовали преступную группу для создания амфетамина. Каравайчик занимался производством психотропов на заказ, а Грибовская подыскивала клиентов и осуществляла передачу.

Химическую лабораторию они оборудовали на территории Выборгского района Ленобласти. Однако заказчиков искали в Петербурге. С мая 2017 года по февраль 2018 года Каравайчику и Грибовской удалось сбыть не менее 1 тыс. 200 грамм психотропного вещества.