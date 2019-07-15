Учитель и ветеринар отправятся в колонию за производство наркотиков

Учителя осудили за создание нарколаборатории. Фото: pixabay.com
Учителя осудили за создание нарколаборатории. Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор по делу учителя физики Дианы Грибовской и ветеринара Дмитрия Каравайчика. Их обвиняют в создании нарколаборатории и торговле наркотиков.

Каравайчика приговорили к 17 годам в исправительной колонии строгого режима. Грибовскую ждут 16 лет в колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Один из слушателей перед оглашением приговора заявил, что дело полностью сфабриковано.

«Суд уничтожает питерскую интеллигенцию», — сказал он.

Согласно материалам дела, обвиняемые организовали преступную группу для создания амфетамина. Каравайчик занимался производством психотропов на заказ, а Грибовская подыскивала клиентов и осуществляла передачу.

Химическую лабораторию они оборудовали на территории Выборгского района Ленобласти. Однако заказчиков искали в Петербурге. С мая 2017 года по февраль 2018 года Каравайчику и Грибовской удалось сбыть не менее 1 тыс. 200 грамм психотропного вещества.

нарколаборатория наркотики новости спб суд учитель
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За незаконную банковскую деятельность виновные возместят 29 миллионов
Смузи из муравьев, кузнечиков и личинок шелкопряда может защитить от рака
Вернувшись в Петербург из отпуска мужчина не нашел свою иномарку за 5,7 млн ...
На Гражданском проспекте в ДТП погиб 19-летний юноша
С 2018 года доходы от парковок в Петербурге выросли на 43%
Жители Парнаса показали, чего им не хватает, в интерактивной форме
Глава спецподразделения ФСБ «Альфа» ушел в отставку
«Зенит» собирается поменять Джорджевича на Евгеньева