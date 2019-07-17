В Петербурге задержали росгвардейцев по подозрению в подбрасывании наркотиков

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Двое сотрудников Росгвардии были задержаны оперативниками экономической полиции Красногвардейского района. СК обвиняет в подкидывании наркотиков подростку и последующем вымогании денег.

Во вторник вечером, 16 июля, сотрудники отдела экономической безопасности Красногвардейского района задержали двух сотрудников Росгвардии. Задержание произошло после того, как в тот же день экипаж ЭВО задержал 16-летнего подростка на проспекте Металлистов и обнаружил у него наркотики, сообщает «Фонтанка».

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством при исполнении служебных обязанностей»).

Управление вневедомственной охраны по городу и области назначило проведение служебной проверки в отношении задержанных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец пойдет под суд за хранение 600 гр наркотиков. Заместитель прокурора Санкт-Петербург Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по данному делу.

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