Петербуржец пойдет под суд за хранение 600 гр наркотиков

Заместитель прокурора Санкт-Петербург Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по данному делу.

Уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Трофимова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотически средств в значительном размере и психотропных веществ в особо крупном размере»), сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Следствием установлено, что 41-летний подозреваемый в августе прошлого года нелегально купил смесь, в которой содержалось наркотическое средство. Он приобрел более 500 гр данной смеси. Кроме того, Трофимов совершил незаконную покупку более 50 гр растительного наркотика.

Гражданин хранил наркотики у себя в квартире одного из домов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга до момента задержания. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двух братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире дома в Ленинградской области.