Братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире дома в Ленобласти

В одежде одного из мужчин нашли пакетик с неизвестным веществом.

Тела двух братьев-близнецов нашли в квартире дома в деревне Бегуницы. Следов насильственной смерти не нашли.

Следователи ведут проверку по факту гибели двух мужчин 29-ти лет, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленинградской области в четверг 11 июля. Тела осмотрели, признаков насилия на них нет. В одежде одного из мужчин нашли пакетик с неизвестным веществом. Его отправили на анализ.

Медэксперты заявили, что мужчины отравились, но пока неясно, чем именно. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего — как только ситуация прояснится, будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что убийцу молодого человека в Ленинградской области решили взять под арест.