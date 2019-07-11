Убийцу молодого жителя Ленобласти решили арестовать

Мужчина ударил неприятеля ножом в шею в Яльгелево 8 июля.

В Ленобласти расследуют убийство 25-летнего мужчины. В преступлении изобличен житель деревни Яльгелево, где оно и произошло.

Следователи установили, что в понедельник между двумя мужчинами, которые ненавидели друг друга давно, произошел конфликт, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти 11 июля. Подозреваемый ударил 25-летнего жителя Ленобласти ножом в шею и сбежал. Пострадавший скончался на месте преступления.

Сейчас следователь допросил подозреваемого и предъявил обвинение. Суд попросили заключить 31-летнего мужчину под стражу, ходатайство удовлетворили. Сейчас продолжает расследование и сбор улик.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти задержали молдаванина, подозреваемого в изнасиловании.