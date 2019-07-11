В Ленобласти задержан молдованин, подозреваемый в изнасиловании

Пострадавшая обратился в полицию во вторник, 9 июля, около половины восьмого утра.

Женщина в возрасте 36 лет рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, что накануне в одной из квартир дома, расположенного на улице Сосновой в Подпорожье в Ленинградской области, она распивала алкогольные напитки в компании 32-летнего гражданина Республики Молдова. После чего мужчина изнасиловал заявительницу.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где им удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что мужчина прибыл в Россию 27 января и имеет временную регистрацию в Республике Карелия.

Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Материалы дела переданы в Следственное управление СК России по Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 16-летнюю девочку пытались продать в рабство в Москве.