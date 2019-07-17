Ригони переходит из «Зенита» в «Самподрию»

Аргентинский полузащитник Эмильяно Ригони в скором времени покинет петербургский «Зенит». Футболиста уже ждут в «Самподрии».

Стороны согласовали последние детали перехода футболиста в итальянский клуб, пишет NevaSport.

Аренда Ригони обошлась «Самподрии» в 1 млн евро. По условиям контракт, игрока выкупят через год за 10 млн евро. По схожей схеме был организован переход из «Зенита» в «Парму» бразильца Эрнани.

«Зенит» расставаться с Ригони не планировал, однако итальянский клуб был настойчив. Футболистом был очень впечатлен главный тренер «Самподрии» Эусебио Ди Франческо.

В этом сезоне Эмильяно Ригони успел дважды выйти на поле в форме сине-бело-голубых. Полузащитник играл в матче за Суперкубок и в матче РПЛ с «Тамбовом».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» может продать одного из игроков за 10 млн евро. Речь, судя по всему, шла о Ригони.