«Зенит» собирается продать игрока за 10 миллионов евро

"Зенит" может продать одного из игроков за 10 млн евро. Фото: twitter.com/zenit_spb

"Зенит" может продать одного из игроков за 10 млн евро. Фото: twitter.com/zenit_spb

Петербургский «Зенит» может продать одного из игроков за 10 млн евро. О стоимости трансфера заявил журналист Василий Конов.

По информации Конова, согласовать продажу футбольный клуб планирует в ближайшее время. Кто именно из игроков покинет состав сине-бело-голубых, пока не сообщается.

Отметим, что ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил о возможном уходе полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Антона Забалотного. Между форвардом и петербургским клубом, по словам Семак, произошел конфликт интересов.

«Зенит» также вел переговоры о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони. Футболист может перейти в «Сампдорию» за 11 млн евро. Стоимость игрока назвало руководство петербургского клуба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Анюков уходит из “Зенита” в “Крылья Советов”